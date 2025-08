Aeroporto di Reggio Calabria, procedono i lavori del nuovo terminal

Le immagini dal cantiere del Tito Minniti mostrano lo stato di avanzamento delle opere, che trasformeranno lo scalo dello Stretto in un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile. Le foto

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo corpo nord del terminal passeggeri dell’Aeroporto “Tito Minniti”. Le immagini dal cantiere mostrano con chiarezza lo stato di avanzamento delle opere, che trasformeranno lo scalo dello Stretto in un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile.

Il cronoprogramma prevede il completamento dell’intervento entro dicembre 2025, con l’obiettivo di offrire alla Calabria meridionale un “biglietto da visita” all’altezza delle grandi città del Mediterraneo.

Una trasformazione radicale

Il nuovo terminal si svilupperà su 3.600 metri quadrati di superficie pavimentata, con un ampliamento volumetrico di 20.500 metri cubi. Le pareti vetrate inclinate – per un totale di 1.600 mq – garantiranno luminosità e ariosità agli spazi interni, contribuendo a creare un ambiente contemporaneo e accogliente.

Tra gli spazi principali figurano:

Una sala imbarchi da 1.300 mq con 5 gate

Un’area commerciale airside da 300 mq

Una zona dedicata ai controlli di sicurezza da 670 mq

L’infrastruttura sarà accessibile e funzionale grazie all’installazione di un nuovo ascensore, due scale mobili, un impianto fotovoltaico da 75 kW e sistemi di illuminazione LED a gestione automatica.

Sicurezza, sostenibilità e innovazione

Il progetto prevede anche l’ampliamento dell’impianto antincendio, l’utilizzo di solai in carpenteria metallica e la posa di 500 metri lineari di elementi prefabbricati. Verranno impiegati circa 350.000 kg di acciaio, a testimonianza della solidità della nuova struttura.

La sostenibilità energetica è uno dei capisaldi dell’intervento: l’illuminazione intelligente, l’impianto fotovoltaico e la progettazione in chiave bioclimatica rappresentano un passo deciso verso l’efficientamento energetico e il rispetto dell’ambiente.

Uno scalo in crescita: record di passeggeri nel 2025

Il rilancio infrastrutturale giunge in un momento strategico per l’Aeroporto di Reggio Calabria, reduce da un record storico di traffico passeggeri. Nei primi sei mesi del 2025, infatti, lo scalo ha registrato il suo miglior semestre di sempre, confermando l’impatto fondamentale derivante dall’approdo di Ryanair in riva allo Stretto.