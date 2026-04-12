Bike Hospitality, intesa tra FCI e Metro City: Reggio, Scilla e Villa S.G. protagoniste

Protocollo d’intesa tra Città Metropolitana e FCI, Versace: “Un progetto che mette assieme la mobilità sostenibile e la valorizzazione dei nostri territori”

“Si concretizza l’idea che avevamo messo in cantiere di offrire ai nostri territori la possibilità di esplorare e vivere i percorsi ciclabili attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e culturale. Saranno Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Scilla i comuni che ospiteranno il progetto “Bike Hospitality” – sono le parole del Sindaco Metropolitano f.f. Carmelo Versace a margine di un incontro istituzionale con il Vicepresidente nazionale della Federazione ciclistica, Carmine Acquasanta, e con il delegato regionale con funzione di Presidente Francesco Corrado.

A Palazzo Alvaro si sono conclusi i primi passaggi in attesa dell’atto deliberativo del Sindaco Metropolitano f.f. con cui saranno avviate formalmente le attività di un progetto che guarda alla sostenibilità attraverso l’utilizzo della bicicletta e di percorsi ciclabili dei tre comuni.

Un protocollo d’intesa per lo sviluppo della Calabria

“Si tratta di un protocollo d’intesa con la Federazione che a breve getterà le basi per un progetto ambizioso e che rappresenta il primo passo per una programmazione più ampia da sviluppare in tutta la Calabria e, che, sono certo, rappresenterà una leva per la destagionalizzazione e il potenziamento delle reti infrastrutturali come le ciclovie, e dei servizi ad esse collegate” – ha aggiunto Versace.

Riferendosi al progetto “Bike Hospitality”, il Sindaco f.f. ha specificato inoltre che si tratta di una serie di attività che avranno un approccio multisettoriale – sportivo, turistico e soprattutto salutare – perché punteranno alla sensibilizzazione dell’uso della bicicletta non solo per la mobilità quotidiana, ma anche per la promozione paesaggistica e culturale del territorio.

Marketing territoriale e mobilità sostenibile sulla Costa Viola

Il Vicepresidente della Federazione Carmine Acquasanta ha ringraziato il Sindaco Versace e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per la disponibilità e per la sensibilità dimostrata ad un tema che riguarda un’iniziativa intergenerazionale con il coinvolgimento e l’avviamento all’attività dei giovani e meno giovani.