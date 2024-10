A Reggio Calabria progetto di crowdfunding “Una mano per Traorè”

Venerdi’ 27 alle ore 17 alla sala conferenza di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana , si terrà la presentazione ai giornalisti e alla città dell’evento di crowdfunding “Una mano a Traore”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.

“Una Mano per Traorè” è un progetto organizzato dal MOCI (Movimento per la Cooperazione Internazionale) per aiutare Traore Fousseni, un ragazzo che vive in un sobborgo di Abdjan, capitale della Costa d’Avorio, a costruirsi un percorso formativo e professionale per emergere da un contesto difficile.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla partecipazione Irene Calabrò, ai servizi sociali Lucia Nucera e alla formazione Anna Nucera, l’evento sarà presentato dal prof. Carmelo Caserta, Presidente del Moci, che illustrerà anche le attività dell’ ONG reggina, nata nel 1983 e attiva in Kenia, Benin, Congo, Rwanda e India, seguiranno gli interventi di Replace Fund, la piattaforma di crowdfunding che curerà la campagna, del Forum provinciale delle Associazioni, che con il suo presidente Pasquale Neri parlerà del ruolo del volontariato, e il dott. Antonio Giacomo Rizzo, Presidente HealtSud Medical Foundation Abidjan – Costa d’Avorio, che nella relazione “La fortuna di essere nati in Italia” parlerà della sua esperienza diretta come medico ed operatore umanitario in Africa e specificatamente in Costa d’Avorio, dove ha anche conosciuto Fousseni Traorè, il cui appello per avere una vita migliore è stato raccolto dal Moci che assieme alle associazioni e ai cittadini che vorranno contribuire, ha organizzato il progetto di crowdfunding.

Seguirà l’incontro con i giornalisti e con i cittadini e le associazioni presenti, moderato dall’avv. Giuseppe Naim, chiuderà i lavori il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà