Reggio Calabria, tutto pronto per la Fiera Campionaria dello Stretto

Tutto pronto per l’inaugurazione della Fiera Campionaria dello Stretto a Reggio Calabria. Un evento che mette in evidenza i prodotti tipici dell’eccellenza Made in Italy.

Un appuntamento ormai ben consolidato, quello della Fiera, giunta alla sua XV edizione che si terrà da venerdì 11 a domenica 20 maggio. La location sarà quella del Parco Pentimele, luogo di ritrovo di numerosi appuntamenti fieristici.

I cittadini reggini potranno visitare la fiera da lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00. Come consuetudine, presso gli stand presenti sarà possibile acquistare prodotti di ogni genere. Dalla tecnologia al giardinaggio, dall’arredamento all’artigianato.

L’ingresso è gratuito.