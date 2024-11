Reggio Calabria protagonista dell’inchiesta di Sky TG24 “L’Italia trema” – VIDEO

Reggio Calabria in primo piano sui notiziari di Sky TG 24: questa volta, la città è protagonista dell’inchiesta di Sky TG 24, “L’Italia trema”,andato in onda ieri 24 ottobre alle ore 20.20 e in replica oggi dalle 14.00, un viaggio da Nord a Sud dell’Italia per capire quanto il nostro Paese sia impreparato di fronte ai terremoti.

Tra piani di emergenza inefficienti, edifici inadeguati, ospedali fuori norma, risorse insufficienti o male utilizzate, abusivismo edilizio e una bassissima attenzione all’educazione e all’informazione, le calamità del passato non sembrano essere bastate per creare nel Paese un’autentica cultura della prevenzione.

Reggio Calabria, in particolare, è al centro dell’inchiesta, a cura della giornalista Manuela Iatì, come modello negativo: da città all’avanguardia nell’edilizia antisismica dopo la catastrofe del 1908, negli ultimi anni è diventata un esempio di caos urbanistico e scarsa prevenzione.

Sempre in Calabria,anche il Pollino dimostra di non essere in grado di far fronte a una possibile emergenza terremoti,divisa tra le molteplici problematiche della messa in sicurezza e la soluzione drastica di ricostruire interi paesi.

QUI IL SERVIZIO DELLA GIORNALISTA REGGINA MANUELA IATI’: https://www.facebook.com/SkyTG24/videos/1267588173314800/