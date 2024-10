Reggio, protesta dei dipendenti di Castore: ‘Ritardi nel pagamento degli stipendi’

Protesta a Reggio Calabria per i dipendenti di Castore. I lavoratori si sono ritrovati questa mattina a Piazza Italia, per lamentare i continui ritardi nel pagamento degli stipendi ma non solo. Presenti decine di dipendenti, insieme alle sigle sindacali.

In piazza ad assicurare sostegno ai lavoratori anche il consigliere comunale di minoranza Mario Cardia.

“Vicinanza e solidarietà totale ai lavoratori di Castore, non è ammissibile che ci siano continui ritardi nel pagamento degli stipendi. Inoltre -sottolinea Cardia- ci sono diversi dipendenti che hanno vinto concorso e ancora aspettano stabilizzazione, altri vincitori di concorso nemmeno assunti da Castore. Le famiglie sono costrette a convivere con enormi disagi, mutui e prestiti da pagare. L’augurio è che presto l’amministrazione provveda ai pagamenti, così da ridare la dovuta serenità ai dipendenti”, conclude il consigliere comunale.

Sigle sindacali in piazza per stimolare l’amministrazione comunale, Giovanni Giordano (Rsa Fisascat Cisl) parla di problematiche che si protraggono da troppo tempo. ‘Non riguardano soltanto i ritardi nei pagamenti ma anche altri fattori. Le responsabilità in questo caso, più che dalla politica, derivano dall’apparato burocratico. Continuando di questo passo -ammonisce Giordano- Castore sarà costretta a licenziare personale, lo riteniamo profondamente ingiusto. Ci aspettiamo, in tempi brevi, un impegno definitivo sul pagamento degli stipendi’.

Per l’amministrazione comunale, oltre a Cardia e alcuni consiglieri di maggioranza (Giovanni Latella e Pino Cuzzocrea) è sceso in piazza il sindaco f.f. della Città Metropolitana, Carmelo Versace. L’inquilino di Palazzo Alvaro, dopo aver rassicurato i dipendenti riguardo il pagamento degli stipendi, ha anche affermato che verranno presto presi provvedimenti nei confronti di alcuni dirigenti. ‘Pugno duro’ e allontanamento per i funzionari responsabili dei ritardi nei pagamenti? Si attendono chiarimenti in merito.