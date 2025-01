UniRC, protocollo d’intesa con Procura, Tribunale per minori e Centro per la Giustizia Minorile

Presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella Sala consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze umane, si è svolto l’incontro tra il Procuratore presso il Tribunale per i minorenni dott. Roberto Di Palma, il Presidente del Tribunale per i minorenni dott. Marcello D’Amico, la direttrice del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria dott.ssa Valeria Cavalletti e la vice direttrice del Dipartimento DIGiES prof.ssa Enza Caracciolo, per la sottoscrizione del protocollo d’intesa finalizzato a consentire alle studentesse e agli studenti del corso di laurea in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori di completare il percorso formativo con l’acquisizione di preziose competenze, indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale.

La sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria Dipartimento DIGiES, il Tribunale per i minorenni, la Procura presso il Tribunale e il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, rappresenta un importante momento di collaborazione tra il nostro Ateneo e le Istituzioni che svolgono, sul territorio reggino – dichiara il Rettore Giuseppe Zimbalatti – un ruolo fondamentale nella gestione della tutela minorile, nell’attuale momento storico in cui è sempre più avvertita l’esigenza di interventi educativi sui minori per superare situazioni complesse di disagio e di marginalità sociale collegate ai diffusi fenomeni moderni di povertà educativa.

Obiettivi formativi e valore del protocollo

Il dott. Roberto Di Palma, Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, dichiara:

“Sostanzialmente penso che i momenti come quello di oggi siano molto importanti da incentivare e sono fondamentali perché mettono a regime quelle che sono le potenzialità della pubblica amministrazione, quale l’Università e gli uffici giudiziari, ai fini di una gestione migliore sia della pubblica amministrazione sia di coloro ai quali formiamo, perché un domani possano lavorare in maniera più completa avendo un taglio non solo tecnico-universitario ma anche pratico con gli stage formativi”.

Il dott. Marcello D’Amico, Presidente del Tribunale per i minorenni, dichiara:

“La stipula di questo protocollo crea l’occasione per far comprendere ai giovani laureandi, peraltro in una disciplina strettamente contigua all’operato del Tribunale, la fondamentale finalità dell’agire della magistratura minorile, che è esclusivamente quella della tutela del minore. Apprendere i meccanismi decisionali del Tribunale e le motivazioni dei suoi provvedimenti aiuta inoltre a comprendere che le decisioni dell’autorità giudiziaria in questa materia peculiare, anche quando vengono ad incidere sulla c.d. responsabilità genitoriale, non hanno carattere “punitivo” bensì sono adottate per aiutare, supportare i minori e le famiglie disagiate e cercare di indirizzare le stesse verso stili di vita più adeguati alla cura della prole”.

Sinergia tra Università e Istituzioni per la tutela minorile

La prof.ssa Enza Caracciolo, vice direttrice del Dipartimento DIGiES, dichiara:

“Mediante la cooperazione con importanti istituzioni che operano sul territorio reggino, il Dipartimento DIGiES intende offrire alle studentesse e agli studenti del corso di laurea in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori la possibilità di acquisire particolari competenze professionali nell’ambito delle attività del Tribunale per i Minorenni, della Procura per i Minorenni e del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria. Siamo sicuri che gli effetti positivi di questa sinergia andranno oltre la sfera personale e professionale delle nostre Studentesse e dei nostri Studenti, che per il territorio rappresentano il futuro su cui tutti noi dobbiamo investire con impegno comune”.

La dott.ssa Valeria Cavalletti, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, dichiara:

“La Convenzione darà la possibilità di aprire le porte degli Uffici Giudiziari minorili e dell’Amministrazione della Giustizia minorile agli studenti dell’Ateneo dell’Università Mediterranea. Il fine è quello di favorire una formazione pratica a contatto con l’utenza del circuito penale minorile, consentendo, in questo modo, di acquisire un bagaglio di esperienze che potranno spendere nel mondo del lavoro, soprattutto penitenziario”.

Federica Tescione, coordinatrice del corso di laurea in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori, dichiara:

“Le attività di tirocinio svolte grazie all’odierno Protocollo contribuiranno ad incrementare la formazione specialistica del Corso di laurea, che consente di acquisire il titolo di Pedagogista. Le nostre Studentesse e i nostri Studenti potranno sperimentare quanto la realizzazione dell’interesse del minore debba passare per il tramite di un approccio congiunto di diverse professionalità con l’obiettivo comune di “curare” le ferite di quei minori che per le più svariate ragioni hanno già conosciuto, loro malgrado, relazioni familiari conflittuali o che, ancor peggio, sono stati già inseriti in circuiti penali”.

