Università Mediterranea, al via i tirocini formativi con Tribunale e Procura dei Minori

Nell’ambito del Corso di laurea in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori del Dipartimento DiGiES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 9.30 nella Sala Consiglio del DiGIES (Cittadella Universitaria) sarà sottoscritto il protocollo d’intesa di tirocinio formativo e di orientamento tra il Dipartimento, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Leggi anche

Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti, interverranno la prorettrice all’Orientamento prof.ssa Rossella Marzullo, la vice direttrice del Dipartimento DIGIES prof.ssa Enza Caracciolo La Grotteria, la coordinatrice del corso di laurea LM/50 prof.ssa Federica Tescione, il dott. Marcello D’Amico Presidente del Tribunale per i minorenni, il dott. Roberto Di Palma Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, la dott.ssa Valeria Cavalletti, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria.

Opportunità di tirocinio formativo nel settore minorile

Tramite la Convenzione le studentesse e gli studenti iscritti al CdS LM/50 potranno completare il percorso formativo con un’esperienza preziosa per il proprio futuro professionale nel settore della tutela minorile, sperimentando le diverse modalità di intervento educativo, riparativo e rieducativo dei minori purtroppo coinvolti in situazioni di povertà educativa e di marginalità sociale.