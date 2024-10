Reggio, ‘miracolo’ Teknoservice: città più pulita e cassonetti già in strada – FOTO

Nessuno ci sperava più. Eppure il ‘miracolo’ sembra essersi avverato.

Ci è voluto un pò, un bel pò se pensiamo a tutto quello che i reggini hanno dovuto subire e al tempo trascorso con quintali di immondizia a cielo aperto. Il tutto accompagnato dai soliti problemi di gestione e raccolta dei rifiuti tra ricorsi, sospensioni del Tar e successive ordinanze. E poi il nodo Melicuccà, i lavori a rilento della discarica di Sambatello, il conferimento in Puglia, e tanto altro ancora.

A Reggio Calabria il caos rifiuti sembrava non avere fine. Dall’arrivo di Teknoservice però qualcosa sembra essere cambiato. Eh si perchè la città, che fino a qualche giorno fa aveva perso ogni speranza, non si ritrova più sotto assedio.

Basti pensare a via Ciccarello. A come si è sempre mostrata, sommersa dai rifiuti di ogni tipo e a com’è adesso, con oltre dieci nuovi cassonetti in bella vista.

Mai avevamo visto la nota via del rione Modena in questo stato di pulizia e ordine. Alle parole ascoltate in conferenza stampa di presentazione della nuova società di gestione e raccolta dei rifiuti, adesso stanno seguendo incredibilmente i fatti.

Fino ad oggi dunque Teknoservice e Comune hanno mantenuto fede alle promesse fatte. Certo, è ancora troppo presto per fare un primo vero bilancio ma il lavoro di Teknoservice e l’impatto dato alla sua prima settimana non può che essere positivo.

Promosso quindi l’avvio della nuova società che si occuperà dei rifiuti in città e pollice in su per la sua nuova strategia di interventi che però andrà a buon fine solo se anche i cittadini cambieranno alcune loro cattive abitudini.

Leggi anche

La speranza adesso è che si possa continuare a far bene garantendo una copertura totale del territorio attraverso un ritiro costante e puntuale dei rifiuti. Al Comune e agli organi competenti il compito invece di contrastare il malcostume dei rifiuti abbandonati in giro per la città.

Tra le attività di sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto dell’ambiente una grossa mano potrebbe arrivare dalle campagne di sensibilizzazione nelle scuole elementari e medie. Questo perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, e solo da loro si potrà ripartire per rendere Reggio più pulita e accogliente.