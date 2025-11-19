‘Non siete soli’: a Reggio prosegue la campagna promossa da Polizia di Stato e Rete dei quartieri

L'iniziativa mira a rendere i cittadini più consapevoli contro raggiri e inganni, soprattutto nei confronti di persone anziane e fragili

Il Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello informa che sabato 22 novembre alle ore 18:30, presso la Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio in Ravagnese (Reggio Calabria), si terrà il secondo incontro pubblico con i cittadini nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto alle truffe “N.O.S.S. – Non Siete Soli“, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Rete dei Comitati di Quartiere di Reggio Calabria.

L’iniziativa mira a fornire strumenti concreti e semplici per riconoscere e prevenire raggiri, inganni e situazioni di potenziale pericolo, con particolare attenzione alle truffe ai danni di persone anziane o fragili. Diffondere queste informazioni significa proteggere la nostra comunità: un cittadino consapevole è una vittima in meno e un ostacolo in più per chi tenta di approfittarsi della buona fede altrui.

Efficacia della collaborazione contro le truffe

I risultati ottenuti nel corso dello scorso anno, con una riduzione significativa degli episodi di truffa sul territorio, dimostrano l’efficacia della cooperazione tra istituzioni, volontari e cittadini. Un percorso reso possibile grazie alla costante disponibilità della Polizia di Stato di Reggio Calabria, al lavoro dei Comitati di Quartiere, al sostegno delle Parrocchie e al contributo delle associazioni locali.

Un ringraziamento speciale va a Don Francesco Cuzzocrea, parroco della comunità, per aver messo nuovamente a disposizione gli spazi parrocchiali e per il continuo sostegno alle iniziative di legalità e prevenzione che coinvolgono il nostro territorio.

Un sincero grazie, infine, al gruppo di volontari della Polizia di Stato, che con dedizione e spirito di servizio contribuiscono ogni giorno a rafforzare il senso civico dei cittadini e il rapporto di fiducia con le Forze dell’Ordine.