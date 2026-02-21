Referendum costituzionale, banchetto informativo del Pd a Piazza Camagna

"La Costituzione si difende partecipando. Nostro dovere promuovere consapevolezza e coinvolgimento", le parole della segretaria cittadina Bonforte

La segreteria cittadina del Pd di Reggio Calabria promuove per domenica 22 febbraio, dalle ore 17:00 alle 19:00, un banchetto informativo in Piazza Camagna, nell’ambito della campagna di ascolto e mobilitazione voluta dalla segretaria nazionale Elly Schlein e in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

L’iniziativa sarà un momento di confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio per informare sulle ragioni del NO e per ribadire l’importanza della partecipazione democratica.

«Saremo in piazza – dichiara la segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria, Valeria Bonforte – per incontrare le persone, spiegare nel merito le ragioni della nostra posizione e riaffermare un principio semplice ma fondamentale: la Costituzione si difende partecipando. In un momento in cui il dibattito pubblico rischia di essere superficiale o distorto, è nostro dovere promuovere consapevolezza e coinvolgimento».

«Invitiamo tutte e tutti -prosegue Bonforte – a partecipare numerosi. Difendere la Costituzione significa difendere i diritti, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’unità del Paese. Il Pd sarà tra la gente, come sempre, per ascoltare e costruire insieme una scelta responsabile per il futuro dell’Italia».