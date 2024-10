Restauro Vara, Irto: ‘Un giorno di festa per i reggini’

“È una giornata di festa per il popolo reggino.

È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che questa mattina ha accolto la Vara, trasportata dai suoi portatori, nella sede dell’assemblea legislativa calabrese, e l’ha accompagnata nella sala Federica Monteleone che ospita i lavori di restauro.

Il presidente Irto conclude:

“Il mio auspicio è che tantissimi reggini e tantissimi fedeli nei prossimi quattro mesi frequentino palazzo Campanella per assistere al recupero conservativo della Vara, rafforzando così l’inscindibile legame tra l’istituzione del Consiglio e la nostra città, che del parlamento regionale è sede per Statuto e per un solenne e inderogabile patto assunto dal popolo calabrese”.