Reggio, reunion a 40 anni dal diploma: ecco i ‘ragazzi’ della 5C del ‘Da Vinci’

Per celebrare i 40 anni passati dal diploma della maturità scientifica, si è riunita la 5 C del Liceo Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria.

Nella splendida cornice del locale Terrazza Le Rose sulla superstrada jonica 106 questi “ragazzi” hanno trascorso una bellissima serata tra ricordi, aneddoti dei tempi della scuola e tante risate, senza alcuna malinconia, ma solo con la gioia di ritrovarsi ancora una volta.

Sì perché questa Réunion non è stata proprio una “carrambata” a distanza di anni, poiché questi ex alunni del liceo scientifico non si sono mai persi realmente di vista, ma si riuniscono regolarmente almeno una volta l’anno, tanto era ed è l’affiatamento tra di loro. Stavolta però anche i più lontani si sono impegnati per essere presenti, e chi non ha potuto farlo di persona ha effettuato una videochiamata per salutare gli ex compagni.

E altri hanno mandato dei messaggi con toccanti parole per i compagni della fase più importante della nostra vita, l’adolescenza! Ancora una volta quindi è stato bello ritrovarsi, quasi al completo, e rivedere per l’occasione la loro ex professoressa di disegno e storia dell’arte, Paola Ellena, che ha partecipato alla serata.

In ordine rigorosamente alfabetico, ecco i nomi degli ex alunni della 5 C: