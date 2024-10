Reggio, nuovamente fruibile il Gazebo di Sottozero. Confcommercio: ‘Positiva l’interlocuzione con il Comune’

A seguito dell’incontro di questa mattina tra Confcommercio, l’Azienda e la Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria è stata definita positivamente la vicenda che ha visto sospesa l’attività del Gazebo della Gelateria Sottozero, proprio in concomitanza di giornate di festa attese con impazienza dagli imprenditori reggini soprattutto in questo periodo di difficoltà.

Non è il momento di ricercare responsabilità, né è nostra intenzione – si legge in una nota Confcommercio.

Rileviamo solo che attraverso il dialogo ed il confronto e grazie alla serietà dimostrata dalle parti coinvolte, si è usciti da una situazione di impasse che ha creato grave disagio alla famiglia Pennestrì ed a tutti i dipendenti dell’Azienda ed un danno alla stessa Amministrazione. Il nostro merito, si legge nella nota Confcommercio, è stato solo quello di avere riattivato un canale di comunicazione che, per il futuro, in presenza di situazioni non esattamente definite, chiediamo a gran voce venga sempre percorso prima di adottare provvedimenti – quali la chiusura o sospensione attività – che hanno conseguenze pesantissime per l’impresa e per tutte le sue componenti. Provvedimenti che devono essere sempre interpretati quali estrema ratio nell’azione della Pubblica Amministrazione e che, in molti casi, con il confronto si potrebbero evitare anche per scongiurare il rischio di danni alla reputazione ed all’immagine dell’impresa.