Nuova chiusura per il gazebo di Sottozero, Minasi: ‘Ennesima ingiustizia’

Questo il commento del neo Consigliere Regionale Tilde Minasi in riferimento a quanto accaduto nella giornata di ieri sul lungomare di Reggio Calabria. La storica attività reggina della famiglia Pennestrì si trova ancora una volta i ‘bastoni tra le ruote’.

“Registrare questo episodio non vuol dire intervenire su mere questioni burocratiche o su quanto queste ultime possano condizionare, in Italia soprattutto, la voglia di realizzare o far crescere la propria impresa. Si tratta, piuttosto, di mettere in risalto quanto determinate azioni, a maggior ragione se non giustificate da gravi inadempienze e facilmente confutabili, fomentino solo il già serio distacco tra il cittadino e chi gestisce la cosa pubblica, e creino delle condizioni di instabilità emotiva ed economica ad una attività, ai dipendenti di quest’ultima, e ad un già fragile tessuto sociale, gravato da tutta una serie di problematiche e, per quanto riguarda gli esercenti in particolare, da tasse sempre in aumento e difficoltà oggettive ad operare.

A questa sofferenza di natura fiscale, si aggiungono, poi, quelle situazioni sanzionatorie che si configurano nella fattispecie descritta dalla famiglia Pennestrì”.