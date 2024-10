“Ordinanza di Brunetti, scuole chiuse”. Ma è una fake news

La sensazione, crescente nelle ultime ore, è che la situazione relativa all’apertura o chiusura delle scuole stia avendo a Reggio Calabria una deriva pericolosa ed inaccettabile. Fiumi di insulti, botta e risposta, pubblicazione di dati sensibili sui social network, addirittura minacce.

Mancava soltanto la fake news, con qualche sapientone che si è divertito ad inventare un’ordinanza sindacale, che ha aggiunto confusione e caos ad una situazione già in fermento. E’ il momento di dire basta, e ritrovare la serenità. Magari, abbandonando per qualche ora smartphone e social network…

“Il sindaco f.f. Brunetti ORDINA di prorogare gli effetti della suddetta ordinanza 2/2022 sino al 22 gennaio 2022 con la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche e private, con esclusione degli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell’evolversi

della situazione epidemiologica;

– che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DEMANDA

all’Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con1’attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell’azione didattica educativa”.