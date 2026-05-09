Reggio: (ri)apre il tapis roulant, dopo gli interventi di manutenzione – FOTO

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica, dalla giornata di oggi, la riapertura del tapis roulant, nuovamente fruibile dalla cittadinanza a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati.

La riattivazione dell’impianto è stata resa possibile dopo il completamento delle verifiche tecniche previste e il rilascio del nulla osta da parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Verifiche tecniche e sicurezza dell’impianto

Il ripristino del collegamento meccanizzato, fondamentale per la mobilità del centro storico, ha richiesto un iter rigoroso per garantire i massimi standard di sicurezza. Gli interventi hanno riguardato la revisione delle componenti meccaniche ed elettroniche necessarie al corretto funzionamento della struttura.

Successivamente ai lavori, l’impianto è stato sottoposto al vaglio di Ansfisa, che ha verificato la conformità di ogni tratto del tapis roulant. Solo dopo l’esito positivo di tali controlli e il formale rilascio delle autorizzazioni, il Comune di Reggio Calabria ha potuto procedere con la riapertura ufficiale al pubblico.