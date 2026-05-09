Reggio: (ri)apre il tapis roulant, dopo gli interventi di manutenzione – FOTO
La riattivazione dell'impianto è stata resa possibile dopo il completamento delle verifiche tecniche ed il rilascio del nulla osta da parte di Ansfisa
09 Maggio 2026 - 12:22 | Comunicato stampa
L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica, dalla giornata di oggi, la riapertura del tapis roulant, nuovamente fruibile dalla cittadinanza a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati.
La riattivazione dell’impianto è stata resa possibile dopo il completamento delle verifiche tecniche previste e il rilascio del nulla osta da parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Verifiche tecniche e sicurezza dell’impianto
Il ripristino del collegamento meccanizzato, fondamentale per la mobilità del centro storico, ha richiesto un iter rigoroso per garantire i massimi standard di sicurezza. Gli interventi hanno riguardato la revisione delle componenti meccaniche ed elettroniche necessarie al corretto funzionamento della struttura.
Successivamente ai lavori, l’impianto è stato sottoposto al vaglio di Ansfisa, che ha verificato la conformità di ogni tratto del tapis roulant. Solo dopo l’esito positivo di tali controlli e il formale rilascio delle autorizzazioni, il Comune di Reggio Calabria ha potuto procedere con la riapertura ufficiale al pubblico.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie