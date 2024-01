Rifiuti a Mortara, Neri: 'Vergogna per la nostra città, oltre che una disastrosa bomba ecologica'

"Come mai su quella strada non vediamo in questi giorni le stesse inutili passerelle e passeggiate a cui stiamo assistendo altrove?" le parole del consigliere

Strada di Mortara, torna a far parlare l’annoso problema delle discariche abusive e dei rifiuti che ammorbano l’aria nella periferia reggina. Dalle pagine social interviene sull’argomento il consigliere comunale Armando Neri, che afferma:

“Mortara. Condivido questo post odierno dell’imprenditore Pino Falduto, perché quello sciame di Rifiuti per strada a Mortara è una vergogna per la nostra Città, oltre che una disastrosa bomba ecologica per la salute dei cittadini e dell’ambiente. Il problema è grave, ma se anziché affrontarlo si fa finta che non esista, non si risolverà Mai”.

Dal suo profilo Facebook, l’imprenditore Falduto condivide un video in cui percorre, riprende e commenta per l’ennesima volta la strada di Mortara. Queste le parole di Falduto alla guida:

“Quanto deve durare questa vergogna? Gli amministratori, i politici, le istituzioni e i cittadini onesti e per bene dove sono?? È mai possibile che solo il sottoscritto vede e respira quello che documento ormai da anni?? Vergogna per tutti quelli che pensano che la cosa non li riguarda”.

Prosegue nel suo post il consigliere Neri:

“Come mai su quella strada non vediamo in questi giorni le stesse inutili passerelle e passeggiate a cui stiamo assistendo altrove? Eppure ricordo bene che io, da Vicesindaco e Assessore all’ambiente, anche su questa vicenda ci ho sempre messo la faccia, cercando tra mille difficoltà di dare una risposta alla cittadinanza e di risolvere un problema vero, che attanaglia Reggio. Avevo fatto effettuare più volte pulizie periodiche, controlli e sopralluoghi con la Polizia Locale, predisposto un sistema di videosorveglianza per sanzionare gli incivili. Per non parlare delle numerose ispezioni condotte con gli ispettori ambientali del Comune, con cui personalmente controllavamo i rifiuti per trovare elementi necessari a rintracciare i trasgressori. A testimonianza di ciò che dico, riposto i link risalenti al 2019″.

Conclude il consigliere comunale Armando Neri: