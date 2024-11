Nuovo volto per le strade di Reggio: riqualificazione in via Tripepi

Reggio Calabria, interventi su via Tripepi e altre strade del centro storico nell’ambito del piano di rigenerazione stradale

Prosegue il piano di rigenerazione delle arterie stradali nella Città di Reggio Calabria. In accordo con E-distribuzione, nell’ottica dei necessari ripristini da eseguire a seguito di interventi manutentivi sui sottoservizi, si sta procedendo al rifacimento di alcune importanti vie del centro storico e della zona sud.

Lavori in corso in via Tripepi e via XXIV Maggio

Nello specifico, l’ufficio manutenzione, con il Consigliere delegato Franco Barreca, il Dirigente Minutolo, e il funzionario responsabile Brandi, in collaborazione con E-distribuzione, stanno curando il ripristino di via Tripepi e via XXIV Maggio.

Piano di interventi previsto per altre vie della città

Il cronoprogramma prevede già interventi anche nelle seguenti strade: