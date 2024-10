Rissa a Campo Calabro, Lucia Nucera: ‘Attoniti per la ferocia e la predeterminazione dell’azione’

La presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Reggio Calabria Lucia Anita Nucera si esprime in merito alla rissa fra ragazzi avvenuta a Campo Calabro.

“La rissa che alcuni ragazzi minorenni hanno scatenato a Campo Calabro lascia attoniti per la predeterminazione dell’azione, per la ferocia con cui i giovani armati di mazze si sono affrontati e per la giovane età dei partecipanti. Quello che è successo impone una riflessione da parte di tutta la comunità metropolitana su un’emergenza sociale che non va sottovalutata”.

Lo dichiara Lucia Anita Nucera presidente Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione del comune di Reggio Calabria.

“Non possiamo fare finta di niente e la comunità tutta deve riflettere ed interrogarsi sul disagio sociale che vivono i nostri ragazzi e provare ad intervenire con un’azione di responsabilizzazione che deve coinvolgere più soggetti laddove le famiglie non riescano, scuola, chiesa, istituzioni, associazioni. La giovane età dei ragazzi e ragazze lascia perplessi sulla modalità educativa acquisita dagli stessi che vedono nella violenza l’unico modo per risolvere i problemi. Se la rissa è avvenuta per motivi d’amore fa riflettere come questi ragazzi vivano in modo distorto le proprie emozioni. Parlo soprattutto come madre di due ragazzi e come insegnante, credo fortemente che questi comportamenti diseducativi devono trovare non solo ferma condanna ma anche interventi immediati affinché non dilaghino o siamo emulati”.