Reggio, ristorante sulla terrazza del MArRC: Sudano al lavoro per l'affidamento

Piazza Garibaldi, proseguono i lavori dello scavo archeoligico del tesoro scoperto nel 2016, ed oggi alla presenza del direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano e del professor Massimo Osanna, il Direttore Generali Musei del Ministero della Cultura.

Ma c’è un’altra notizia di grande interesse per i cittadini di Reggio. Per la splendida terrazza delle MArRC, si sono avute novità riguardo al progetto di realizzazione di un ristorante: è realistico aspettarsi che sia aperto e accessibile al pubblico già da questa estate?

Risponde così Fabrizio Sudano, direttore del MArRC:

“Al momento, stiamo lavorando per accelerare le procedure per un’eventuale affidamento in concessione esterna di questo servizio aggiuntivo, che considero un valore aggiunto significativo per il museo, come riconosciuto sia dalla comunità locale sia dal personale del museo. Ci sono delle pratiche burocratiche da espletare. La prossima settimana avremo un incontro con l’Agenzia del Demanio per capire appunto la pratica che tempi ha di espletamento, e per emettere un eventuale bando di concessione esterna”.