Rocca inaugura una nuova boutique a Reggio Calabria: la data della cerimonia

Rocca, l’unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma in Italia, consolida la propria leadership grazie a una nuova apertura a Reggio Calabria.

La boutique, situata in Corso Giuseppe Garibaldi 365/371, principale arteria del centro storico ed elegante “salotto” della città, occupa un’area di 250 metri quadrati e si sviluppa su due livelli. Il piano terra presenta ampie aree espositive, con un esclusivo corner Damiani e uno Omega, oltre a spazi dedicati ai gioielli Salvini, Dodo e Pomellato. Qui gli appassionati di orologeria possono anche ammirare i preziosi segnatempo di brand come Panerai, Hublot, TAG Heuer, Breitling, Baume&Mercier, Longines, Tissot e Gucci. Il piano superiore è invece riservato a Montblanc e alle preziose creazioni in vetro Venini, storica fornace muranese di proprietà del Gruppo Damiani.

Il punto vendita di Reggio Calabria è il primo inaugurato con insegna Rocca dopo la costituzione della società – avvenuta nel 2023 – fra il Gruppo Damiani e Scintille, importante azienda di gioiellerie del Sud Italia di proprietà della famiglia Mazzuca, con un’operazione strategica volta a rafforzare la leadership di Rocca e a sostenere i partner locali.

Reggio Calabria, primo comune per popolazione e unica città metropolitana della Regione, si trova in una posizione strategica per il Sud Italia dal punto di vista culturale ed economico: è sede del Consiglio Regionale e del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con i suoi famosi Bronzi di Riace, e vanta un ruolo centrale per il traffico verso le isole.

Con questa nuova apertura, Rocca rafforza la propria posizione come realtà di riferimento per la gioielleria e l’orologeria di lusso, presidiando le vie dello shopping esclusivo nelle località italiane più celebri, e supportando le tante realtà virtuose locali del settore.

Il Gruppo Damiani, del quale Rocca fa parte, promuove l’eccellenza italiana attraverso la sinergia di realtà e marchi complementari creati o acquisiti nel corso della propria storia: Damiani, marchio di alta gioielleria fondato a Valenza nel 1924 e conosciuto in tutto il mondo; Salvini attivo nella gioielleria contemporanea grazie a collezioni eleganti e moderne; Calderoni storico marchio milanese di alta gioielleria esperto nella vendita di diamanti, Bliss indirizzato ai più giovani, e infine Venini, vetreria storica di Murano le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo. Il grande know-how di Rocca – che, oltre a tutti i brand del Gruppo, promuove anche i migliori marchi dell’alta orologeria internazionale – unito alla forza e alla visione internazionale del Gruppo rappresenta un supporto sicuro per le realtà locali.

L’inaugurazione, si terrà mercoledì 11 dicembre dalle ore 18.00, Corso Giuseppe Garibaldi 365 – Reggio Calabria.