Reggio, Rotaract presenta ‘The Christmas Show’, evento benefico per la ‘Casa di Benedetta’

Il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 è lieto di presentare la III Edizione del “THE CHRISTMAS SHOW”, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 20:30, presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria. L’evento, fortemente voluto dalla Presidente Paola Morabito nell’ambito dell’anno rotaractiano 2025/2026, rappresenta uno dei momenti più significativi dell’impegno del Club. In questa nuova edizione, concepita come un appuntamento in grado di unire la comunità nel clima più autentico delle festività, il Rotaract desidera valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini reggini, riunendoli in un appuntamento caratterizzato da spettacolo, senso di appartenenza e responsabilità sociale.

Il ricavato della serata verrà, infatti, destinato al progetto “Casa di Benedetta”, il più grande sogno dell’Associazione di Volontariato Abakhi O.d.V. – ETS, realtà nata a Reggio Calabria nel 2015 dall’impegno di un gruppo di giovani volontari, inizialmente attivi nell’accoglienza di uomini, donne e bambini giunti sulle nostre coste. Da quell’esperienza è maturato il desiderio di fare di più e offrire risposte concrete alle situazioni di marginalità e fragilità presenti sul territorio.

Il progetto “Casa di Benedetta” e l’Associazione Abakhi

Il progetto prende avvio dalla concessione in comodato d’uso, da parte dei Padri Monfortani di Reggio Calabria, di un immobile situato all’interno del loro parco nel cuore della città, progressivamente trasformato in luogo accogliente e familiare grazie ad importanti lavori di adeguamento strutturale e all’allestimento di spazi funzionali alla vita comunitaria e ai percorsi educativi.

La “Casa di Benedetta”, ufficialmente inaugurata nel luglio 2020, porta il nome di Benedetta Nieddu del Rio, una giovanissima ragazza reggina scomparsa pochi anni fa a causa di un brutto male, i cui genitori hanno costituito, in sua memoria, la Fondazione “Benedetta è la vita” che ha deciso di investire in questo progetto dell’Associazione Abakhi finanziando i lavori di ristrutturazione e promuovendo iniziative finalizzate al recupero dei ragazzi:

Orto sociale

Forno a legna sociale

Percorsi di arteterapia con la realizzazione di quattro murales presso il giardino della Casa

Proprio come riconoscimento di questo significativo impegno, il 4 dicembre alle ore 15.30, verrà intitolata alla giovane Benedetta Nieddu del Rio la strada che conduce da via Cardinale Portanova alla Casa di Benedetta, rendendo ancora più forte il legame tra il luogo, la città e la storia di amore e speranza che essa rappresenta.

Fino al 2023, la Casa di Benedetta ha ospitato una comunità residenziale socio-educativa per minori a rischio devianza; da gennaio 2024 è divenuta una comunità penale per minori provenienti dal circuito della Giustizia Minorile, da tutta Italia. Oggi l’Associazione Abakhi è impegnata nel percorso di acquisizione dell’immobile per dare stabilità e continuità ai progetti in atto e a quelli futuri, ed è questo l’obiettivo che il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 vuole sostenere attraverso la raccolta benefica organizzata in occasione di “THE CHRISTMAS SHOW”.

Mobilitazione diffusa e ringraziamenti

Fondamentale anche il ruolo delle aziende che hanno deciso di supportare il Club e l’iniziativa confermando la mobilitazione diffusa messa in campo ed è pertanto doveroso ringraziare:

Azienda Vinicola Zagarella

Bonavoglia Abbigliamento

CityNow

Cordon Bleu

Davida Sposa

Destefano Inner

Ester Germolè – Massage Therapist

Febert Ascensori

Gangemi Impianti

Interni 3D

Lacler Abbigliamento

Libro Amico

O2hp

Ottica Specializzata Roschetti

Pneumatici Polimeni

Romanella Drinks

Saxesfull

La loro adesione testimonia una visione condivisa orientata al promuovere la crescita sociale e culturale della città sostenendo, in particolare, i giovani impegnati nel servizio.

Il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 invita, dunque, tutta la cittadinanza a prendere parte a questa iniziativa che, al di là dello spettacolo, vuole essere un gesto collettivo di responsabilità e speranza. Una serata in cui ciascuno, con la propria presenza, potrà contribuire a costruire qualcosa di concreto per il territorio.

Il Natale è il momento perfetto per accendere una luce: facciamolo insieme.