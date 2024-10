Reggio, ruota panoramica tra numeri e curiosità

Sono iniziati i lavori di montaggio per allestire la struttura della ruota panoramica che incanterà Reggio Calabria almeno per i prossimi due mesi. Le operazioni si concluderanno presumibilmente nella giornata di giovedì 18 aprile. Tante le curiosità da parte dei giovani reggini desiderosi di salire al più presto per provare la nuova attrazione, finora mai vista in città. Abbiamo contattato il titolare della giostra Ivan Montenero.

QUANTO TEMPO RESTERA’ A REGGIO?

La ruota, salvo eventuali proroghe dovute a molteplici fattori, resterà a Reggio Calabria fino al termine del mese di Giugno.

L’idea dell’assessore Giovanni Latella – dichiara il proprietario Ivan Montenero ai microfoni di CityNow – è quella di prolungare già da adesso il periodo di permanenza della struttura. L’amministrazione comunale è entusiasta dell’iniziativa ed intende mantenere la ruota panoramica anche per i restanti mesi della stagione estiva”.

Leggi anche

NUMERI E CURIOSITA’

La corsa della ruota, per ogni biglietto, prevede tre giri completi. E’ alta 35 metri ed è una delle più grandi d’Italia. Le cabine (24) sono progettate per far accomodare 6 persone e sono protette da un sistema di vetri per una maggiore sicurezza e una perfetta visuale del panorama. La ruota è dotata anche di una cabina attrezzata per accogliere una carrozzina disabili con 1 accompagnatore: in questo caso pagherà solo l’accompagnatore. Potranno salire sulla ruota persone di tutte le età (anche bambini nell’ovetto) ma anche cani di piccole dimensioni.

Una delle cabine della ruota, è quella denominata V.I.P., disegnata per un massimo di quattro persone. A coloro i quali sceglieranno questa opzione verrà offerta una bottiglia di prosecco da consumare in tutta tranquillità e senza limiti di tempo...

La ruota della ditta Europark sarà attiva dunque molto probabilmente a metà della prossima settimana.

Leggi anche

INIZIATIVA A COSTO ZERO