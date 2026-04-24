Festa di San Giorgio, Battaglia: ‘Il miglior ambasciatore di Reggio nel mondo’

Il sindaco f.f. invita a recuperare e valorizzare culto e tradizioni come elementi identitari e attrattivi per la città

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha preso parte alle solenni celebrazioni in onore di San Giorgio martire, patrono della città, nella Chiesa di San Giorgio al Corso. Nel corso della celebrazione, il primo cittadino, com’è tradizione, ha consegnato l’ampolla votiva.

La consegna dell’ampolla votiva nella chiesa di San Giorgio al Corso

«Per la nostra Reggio – ha affermato Battaglia – la ricorrenza del santo patrono ha assunto, anche quest’anno, un significato profondo e universale. San Giorgio è una figura su cui le tre religioni monoteiste sono d’accordo: questo può essere declinato anche sulla città: Reggio che unisce, che accoglie nel valore più alto poiché chiese d’Oriente e d’Occidente riconoscono San Giorgio. Un santo con un riconoscimento così ampio e trasversale può essere il migliore ambasciatore di Reggio nel mondo»

Battaglia: “Recuperare e valorizzare il culto e le tradizioni”

Battaglia ha poi evidenziato l’importanza di «recuperare e valorizzare il culto del Santo e le tradizioni a esso legate, con l’obiettivo di riscoprirle e promuoverle come elementi identitari e attrattivi per la città. Essere qui, dal punto di vista istituzionale, significa onorare il Patrono di Reggio, portare avanti una tradizione e ribadire il legame profondo tra le istituzioni e l’identità di Reggio».