Reggio, Santa Caterina senza acqua: la segnalazione di un cittadino esasperato

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino riguardante la mancanza di acqua nel quartiere di S. Caterina.

“Voglio segnalare ancora una volta, e penso che non sarà l’ultima, che dalle prime ore di ieri mattina mercoledì 18 settembre l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nel rione e non si conoscono i motivi. Cittadini esasperati, ormai da anni, non sono stati avvisati e al momento si è sprovvisti del necessario e prezioso liquido.