Reggio, in attesa dell’inaugurazione già scelto il nome dell’opera al Parco Lineare Sud

Ha finalmente un nome l’opera che i cittadini e i turisti in riva allo Stretto possono ammirare da qualche mese al Parco Lineare Sud di Reggio Calabria.

La colonna realizzata dal Prof. Gattuso, dopo l’odissea vissuta all’interno del laboratorio dell’artista reggino, era stata installata dai tecnici di Castore solo poche settimane fa, sotto lo sguardo soddisfatto dell’autore.

L’opera rapprensenta lo sbarco dei Calcidesi, e quindi la fondazione della città: come descritta dallo stesso Gattuso, una maestosa combinazione di granito e bronzo, alta circa otto metri e pesante 80 quintali.

Dopo diverse ricerce e consulti con studiosi della Grecia Antica, il nome pensato per la colonna reggina è “Omonoia“.

Ai microfoni di Citynow il prof. Gattuso spiega la sua scelta:

“Piazza Omonoia era una piazza ateniese nell’Antica Grecia, la piazza più antica dove si incontravano tutti i popoli che partivano. Era il punto di partenza e di incontro per i commercianti, gli imprenditori, i filosofi, gli artisti e i turisti dell’epoca. Spero – conclude l’artista reggino – sia un input in più per le scuole e le istutizioni perchè facciano conoscere l’opera e la nostra storia ai più giovani”.