A Reggio Calabria è di scena la grande boxe

di Domenico Suraci – Questa sera, all’Indastrya Club di San Gregorio, la reggina Angela Amira Cannizzaro ambisce al titolo iridato dei super gallo, versione Ubc (Universal Boxe Council), attualmente vacante. Sfiderà l’argentina Daniela Barbara Rivero, sulla distanza delle dieci riprese.

L’evento, che avrà inizio alle 19:30 è stato organizzato dalla nota promoter internazionale Rosanna Conti Cavini di Grosseto e, nel sotto-clou, prevede due incontri a livello professionistico tra i pesi massimi Cappelli (Firenze) e D’Adamo (Cassino) e tra i pesi super welter Giorgietti (Grosseto) e Dobolan (Budapest), oltre ad alcune sfide tra giovani dilettanti.

Si sono svolte alla presenza del supervisor dell’Ubc, Matteo Fratini, le operazioni di peso con la Cannizzaro (kg. 55,250) e la Rivero (kg. 53,950) con i rispettivi manger Monia Cavini e Patricio Zacarias.

Nei pesi Welter farà il suo debutto da “pro” il grossetano Simone Giorgetti (manager Rosanna Conti Cavini), che incrocerà i guantoni con l’ungherese Attila Dobolan. Un debutto importante per Grosseto stessa, la “Città della boxe” per eccellenza, che, dopo alcuni anni, ritroverà un pugile professionista grossetano in campo maschile. Giorgetti sarà accompagnato dal suo maestro Raffaele D’Amico e al suo angolo avrà anche Emanuela Pantani, grossetana doc, ex-campionessa europea e mondiale.

Gli altri due incontri, poi, riguarderanno la categoria Pesi Massimi. Nel primo si affronteranno il civitavecchiese Angelo Rizzo (manager Rosanna Conti Cavini) e l’ungherese Zoltan Enyedi. Nel secondo, invece, farà il debutto nel pugilato e nel professionismo il fiorentino Pietro Cappelli (manager Monia Cavini), con una carriera importante nelle mma (mixed martial arts, arti marziali miste, ndr), il quale se la vedrà con Ivan D’Adamo.

La Cannizzaro vanta 10 combattimenti, metà dei quali vinti, l’avversaria è imbattuta. Per la direzione del combattimento è stato designato l’arbitro Angelo Musone, con i giudici Enzo Giancamilli, Claudio De Camillis e Matteo Fratini.

Ai microfoni di CityNow Sport, la boxeur reggina, spiega come sia più carica che mai e desidera il supporto di tutti i reggini per vincere il titolo nella sua città dove si allena e che ama.