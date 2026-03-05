Reggio, Scopelliti ai giovani: ‘Si riparta dal lavoro’. E lancia un progetto da 50 mln – VIDEO

Lo aveva annunciato già a ‘Live Break’, qualche settimana fa.

“A breve presenteremo un grande progetto per la città”, dichiarava nel corso della trasmissione di CityNow Giuseppe Scopelliti.

Di oggi un post in cui svela il tema offrendo alcuni spunti della nuova iniziativa.

Il tema è il lavoro e il messaggio è rivolto principalmente ai giovani reggini. In un post social l’ex governatore ed ex sindaco ha annunciato la presentazione di un’iniziativa che punta a rimettere al centro il tema dell’occupazione e a contrastare la fuga delle nuove generazioni dalla città.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo 2026, alle ore 11, nella sede di Confindustria Reggio Calabria, in via del Torrione 96. Il titolo scelto è netto: “1000 occupanti, nessuno escluso”.

Nel testo, l’accento è sul clima che si respira in città: non solo numeri e calo demografico, ma un senso di rassegnazione e sfiducia che spinge molti a partire “senza ritorno”. Da qui l’idea di un progetto che, nelle intenzioni, dovrebbe mettere in campo proposte concrete e “non lasciare indietro nessuno”.

L’iniziativa viene presentata come un momento pubblico di confronto. Tra gli interventi annunciati ci sono Giuseppe Scopelliti, la senatrice Tilde Minasi e il deputato Claudio Durigon. Previsti anche i saluti di Domenico Vecchio, Italo Palmara e Valeria Sudano, con la partecipazione dell’avvocato Melissari.