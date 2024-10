Reggio Calabria, a scuola di teatro con attori e docenti del panorama nazionale

Nuovi corsi in cantiere per l’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” che da settembre arricchiranno l’offerta culturale a Reggio Calabria nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre training”, sostenuto dal bando di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, con l’obiettivo di favorire il rilancio e la ripartenza delle attività di spettacolo dal vivo sostenendo e migliorando l’attività di formazione per la creazione di nuove professionalità in Calabria.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, proseguirà fino a dicembre con corsi di formazione dedicati al mondo dello spettacolo e della cultura. Dal 7 settembre sarà attivato il corso di “teatro”: 30 ore di lezioni pratiche e teoriche sulla recitazione teatrale tenute da importanti attori e docenti del panorama italiano.

Il percorso, suddiviso in quattro moduli, rappresenta una opportunità unica sul territorio al fine di stimolare la formazione dei giovani nel campo della recitazione teatrale attraverso la conoscenza di tecniche e metodologie, quali: la dizione, l’interpretazione, il movimento e lo studio del testo teatrale.

Il primo modulo si svolgerà il 7 e 8 settembre in orario pomeridiano, presso la sala Allegra Tribù a Reggio Calabria, con le lezioni dell’attore e regista Augusto Zucchi, uno dei principali studiosi del celebre Carlo Goldoni, oltre ad aver preso parte a numerosi spettacoli, film, documentari e fiction tra cui anche Don Matteo e Distretto di Polizia.

Sul grande schermo è conosciuto per le sue interpretazioni nei film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, tra cui: Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice. Nella sua carriera spazio anche all’insegnamento di recitazione e regia in varie accademie di teatro italiane, oltre alla fondazione di una scuola da lui diretta a Roma.

Il 29 e 30 ottobre si terranno le lezioni dell’attore di Gomorra Antonio Gargiulo, docente dell’accademia internazionale di teatro di Roma. Mentre, il 6 e 7 novembre toccherà al regista e attore teatrale Diego Ruiz di Mente Comica coinvolgere i partecipanti nel mondo della recitazione attraverso l’improvvisazione e la scrittura di un testo teatrale.

Il corso si concluderà il 4 e 5 dicembre con le lezioni della docente Cinzia Alitto, insegnante di dizione in importanti scuole e accademie italiane, tra le quali l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e il “LAB-Laboratorio di Arti Sceniche” di Massimiliano Bruno.

A ottobre, invece, sarà attivata la nuova edizione del corso per organizzatore di eventi in modalità online e in presenza, con con 40 ore di didattica frontale tenute dai docenti: Ruggero Pegna – produttore, scrittore e agente di spettacolo Show Net srl, Carlo Fanelli – ricercatore e docente del corso di Studi in “Comunicazione e Dams” dell’Università della Calabria, Fulvio D’ascola – docente e sociologo della comunicazione e dei processi culturali e relazionali, Francesca Ruggeri Europrogettista e responsabile dell’area progettazione di Cisme, Katya Sapone social media manager e consulente marketing, e con i docenti di Calabria dietro le quinte Giuseppe Mazzacuva e Ilenia Borgia.

In cantiere, il corso di marketing e gestione d’impresa culturale e diversi workshop dedicati al settore culturale e dello spettacolo.

Per iscriversi ai corsi e richiedere informazioni è necessario inviare un’e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o consultare la pagina facebook @calabria dietro le quinte.