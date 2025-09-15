Reggio, 10 anni di ‘Be It English’ e Open Day Speciale: un angolo di Inghilterra nel cuore della città
Be It English festeggia 10 anni a Reggio Calabria. Open Day speciale il 20 settembre con attività, eventi e incontri con gli insegnanti
15 Settembre 2025 - 10:00 | di Redazione
Anche quest’anno, in cui ricorre il 10° anniversario dalla sua fondazione, la Scuola “Be It English” apre le porte a tutti coloro che desiderano conoscere, imparare e vivere appieno la lingua e la cultura inglesi.
La Scuola, ormai conosciuta e stimata dai reggini e non solo, sorge nel centro storico di Reggio Calabria, in via Castello n. 4, a pochi metri dalla Chiesa degli Ottimati.
La storia e la mission della scuola
Fondata da Jon e Akvile McAlone, una coppia di insegnanti che vive a Reggio ormai da tanti anni, “Be It English” è molto più di una scuola!
Il suo obiettivo è quello di costruire competenze linguistiche in modo innovativo, offrendo un percorso personalizzato all’interno di classi adeguatamente composte in base al livello di conoscenze linguistiche possedute.
Centro ufficiale Cambridge a Reggio Calabria
La Scuola è inoltre centro ufficiale di preparazione degli esami Cambridge, nonché sede ufficiale degli stessi.
Oltre alle lezioni frontali e alle Conversation Classes, vengono programmate divertenti lezioni all’aperto per i più piccoli e organizzati eventi in perfetto stile british per festeggiare i momenti più importanti dell’anno con giochi tradizionali anglosassoni.
Un angolo di Inghilterra nel cuore di Reggio
Gli ambienti sono curati in ogni dettaglio:
- strumenti didattici per tutte le età,
- cineteca e biblioteca,
con l’obiettivo di ricreare un vero e proprio angolo della cultura inglese.
Seguici anche sui social:
Open Day e 10° compleanno
20 Settembre, dalle ore 16 alle ore 19
Vieni a trovarci e festeggia con noi il nostro 10° compleanno!
Potrai:
- conoscere i tuoi insegnanti,
- partecipare ad attività in lingua,
- scoprire le offerte più adatte a te.
Come and BE with us!
Come and BE with us!