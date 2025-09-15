City Now

Reggio, 10 anni di ‘Be It English’ e Open Day Speciale: un angolo di Inghilterra nel cuore della città

Be It English festeggia 10 anni a Reggio Calabria. Open Day speciale il 20 settembre con attività, eventi e incontri con gli insegnanti

15 Settembre 2025 - 10:00 | di Redazione

be it english scuola inglese reggio calabria

Anche quest’anno, in cui ricorre il 10° anniversario dalla sua fondazione, la Scuola “Be It English” apre le porte a tutti coloro che desiderano conoscere, imparare e vivere appieno la lingua e la cultura inglesi.

La Scuola, ormai conosciuta e stimata dai reggini e non solo, sorge nel centro storico di Reggio Calabria, in via Castello n. 4, a pochi metri dalla Chiesa degli Ottimati.

La storia e la mission della scuola

be it english scuola inglese reggio calabria ()

Fondata da Jon e Akvile McAlone, una coppia di insegnanti che vive a Reggio ormai da tanti anni, “Be It English” è molto più di una scuola!

Il suo obiettivo è quello di costruire competenze linguistiche in modo innovativo, offrendo un percorso personalizzato all’interno di classi adeguatamente composte in base al livello di conoscenze linguistiche possedute.

Centro ufficiale Cambridge a Reggio Calabria

be it english scuola inglese reggio calabria ()

La Scuola è inoltre centro ufficiale di preparazione degli esami Cambridge, nonché sede ufficiale degli stessi.

Oltre alle lezioni frontali e alle Conversation Classes, vengono programmate divertenti lezioni all’aperto per i più piccoli e organizzati eventi in perfetto stile british per festeggiare i momenti più importanti dell’anno con giochi tradizionali anglosassoni.

Un angolo di Inghilterra nel cuore di Reggio

be it english scuola inglese reggio calabria ()

Gli ambienti sono curati in ogni dettaglio:

  • strumenti didattici per tutte le età,
  • cineteca e biblioteca,
    con l’obiettivo di ricreare un vero e proprio angolo della cultura inglese.

Seguici anche sui social:

Open Day e 10° compleanno

20 Settembre, dalle ore 16 alle ore 19
Vieni a trovarci e festeggia con noi il nostro 10° compleanno!

Potrai:

  • conoscere i tuoi insegnanti,
  • partecipare ad attività in lingua,
  • scoprire le offerte più adatte a te.

Come and BE with us!

Come and BE with us!

