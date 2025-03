Seminario a rischio chiusura, Azzarà: ‘La politica batta un colpo, pronti a manifestare’

La denuncia arriva dall’ex sindacalista UIL Nuccio Azzarà che, ai nostri microfoni, denuncia il rischio chiusura di una realtà storica, un’istituzione virtuosa e fondamentale per la crescita spirituale della città.

“Non mi sfugge che ci può essere anche la volontà, la voglia di razionalizzare le risorse. E questo va bene, ma non riesco a capire perché a Catanzaro e non a Reggio , atteso che dietro le nostre spalle c’è un edificio prestigiosissimo, di grande portata, di grande levatura, che potrebbe tranquillamente accogliere questo unico e solo seminario calabrese”.

Azzarà critica poi l’atteggiamento di indifferenza al tema da parte della politica e di Falcomatà.

“Non riesco a comprendere come su un tema così delicato, così importante per la città, la politica non si interroghi. È incomprensibile che si mandi un importante sacerdote, giovane, lo si tolga da una parrocchia e lo si mandi all’interno di questo seminario arcivescovile e dopodiché si chiude. Ho pensato di organizzare un incontro, visto che la politica non batte un colpo su questo argomento. A partire dal sindaco, il quale ogni volta che si parla di cultura riesce a intrattenerci per ore, facendoci anche perdere delle grandi occasioni”.