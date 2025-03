Reggio, sequestrati 440kg di ‘bianchetto’

Scoperti all'interno dell'auto 10 fusti in plastica contenenti circa 440 kg di novellame di sarda

Nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale disposti dalla Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, finalizzati al rispetto delle normative che disciplinano il trasporto di merci su strada, nella notte del 18 marzo 2025, personale dipendente della Sottosezione Autostradale di Reggio Calabria Nord, durante un’attività di controllo nei pressi dello svincolo di Reggio Cal. Porto sull’Autostrada A2, ha fermato per ispezione un’autovettura Fiat Idea con a bordo due persone.

Il Sequestro del Novellame

L’attenta ispezione del veicolo, come già accaduto in altre operazioni delle ultime settimane, ha permesso agli agenti di scoprire 10 fusti in plastica contenenti circa 440 kg di novellame di sarda (c.d. bianchetto), avente una taglia inferiore a quella minima consentita dalla normativa vigente.

Intervento delle Autorità Competenti

Sul luogo dell’operazione è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza. Contestualmente, sono arrivati i sanitari della ASP n. 5 di Reggio Calabria, che hanno dichiarato il prodotto sequestrato “non destinabile al consumo umano poiché privo di tracciabilità”. Di conseguenza, il novellame è stato affidato in giudiziale custodia a una ditta autorizzata allo smaltimento per la successiva distruzione.

Sanzione per il Trasgressore

Il conducente del veicolo è stato sanzionato per violazione degli obblighi di tracciabilità, con un’ammenda pari a 25.000 euro.

Lotta alla Pesca Illegale

Questo episodio si inserisce in un più ampio quadro di controlli mirati alla tutela dell’ambiente marino e del rispetto delle normative sulla pesca e il trasporto delle risorse ittiche. Le autorità continueranno a intensificare la vigilanza per contrastare il commercio illegale di prodotti ittici e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.