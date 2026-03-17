Reggio, presentata a palazzo Alvaro la ‘Settimana dell’accoglienza, dell’affido e dell’adozione’

“Una settimana di incontri, approfondimenti e scambi di buone pratiche per un’ esperienza che tiene insieme le esigenze e i diritti dei minori ad avere una famiglia, con l’ecosistema sociale che il welfare della nostra città in questi anni ha dimostrato di saper costruire e consolidare”.

Sono le parole del Sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace, nel corso della presentazione della Settimana dell’accoglienza, dell’affido e dell’adozione.

Ringraziando per il lavoro e per le idee che sta portando avanti l’avvocato Emanuele Mattia, Garante Metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza, Versace ha sottolineato i prossimi step della Città Metropolitana:

“Di fronte alle sfide che emergono da un tema di centrale importanza qual è quello dell’affido e dell’adozione, occorre uno sforzo maggiore da parte delle istituzioni, perché vanno bene, certo, i tavoli tecnici per definire le priorità di intervento, ma occorre lavorare su aspetti concreti per rispondere celermente e per ridurre al minimo i vuoti della pubblica amministrazione; per questo stiamo cercando di arrivare nel breve periodo alla creazione di un osservatorio regionale sui minori, e, al contempo, ad attivare i percorsi di recupero e sostegno della genitorialità che servono ad armonizzare un sistema molto complesso”.

Eventi promossi da Agape: focus su accoglienza e prossimità

Intervenuto anche il Consigliere Metropolitano delegato alle Politiche del lavoro, Politiche giovanili e Welfare, che ha espresso apprezzamento per la serie di eventi promossi dal centro comunitario Agape in sinergia con il Forum Famiglie, l’Ordine degli Assistenti Sociali e la Città metropolitana di Reggio Calabria:

“Grazie per aver posto l’attenzione su un tema centrale per i diritti della persona e in particolare dei **minori**; sarà una settimana intensa con confronti, analisi e proposte che ci permetteranno di capire ancor meglio il valore dell’accoglienza e della prossimità”.

“E mi permetto di sottolineare – ha aggiunto Marino – per la mia esperienza personale, certamente arricchente, che si tratta di sfide complesse che ci impongono di partire dal diritto del minore ad avere una famiglia, senza però mai trascurare il bisogno delle famiglie affidatarie e adottive di essere sostenute ed accompagnate nel loro coraggioso percorso.

Perché, penso sia fondamentale, pensare e promuovere percorsi di accompagnamento e sostegno a genitori che decidono di intraprendere questi percorsi con amore e con coraggio. La strada dell’accoglienza non può essere percorsa con approcci fai da te, ma debba necessariamente essere attuata attraverso modelli condivisi all’interno di una rete sociale in grado di promuovere ed incoraggiare la solidarietà familiare”.

Affido e adozione: il ruolo delle istituzioni e il sostegno alle famiglie

“E mi permetto di sottolineare – ha aggiunto Marino – per la mia esperienza personale, certamente arricchente, che si tratta di sfide complesse che ci impongono di partire dal diritto del minore ad avere una famiglia, senza però mai trascurare il bisogno delle famiglie affidatarie e adottive di essere sostenute ed accompagnate nel loro coraggioso percorso.

Perché, penso sia fondamentale, pensare e promuovere percorsi di accompagnamento e sostegno a genitori che decidono di intraprendere questi percorsi con amore e con coraggio. La strada dell’accoglienza non può essere percorsa con approcci fai da te, ma debba necessariamente essere attuata attraverso modelli condivisi all’interno di una rete sociale in grado di promuovere ed incoraggiare la solidarietà familiare”.