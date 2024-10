Anche il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria partecipa alla settimana nazionale per la donazione del midollo

Il Centro di Tipizzazione Tissutale, unica sede in Calabria del Registro Regionale donatori di midollo, tra il 21 ed il 29 settembre, in occasione della “Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, effettuerà l’Open Day presso i locali posti al 1° piano del Presidio Ospedaliero Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

Tutto il personale sarà a disposizione dell’utenza per spiegare come entrare a far parte della grande famiglia dei donatori di midollo.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni circa la “Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali” visita il sito: matchitnow.it