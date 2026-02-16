Maltempo a Reggio e allarme frana, sgomberate due famiglie

Nella serata di ieri, a seguito di verifica da parte dei Vigili del fuoco, in località Pettogallico, la Protezione Civile comunale in collaborazione con la Polizia Locale ha sgomberato due nuclei familiari. Dal sopralluogo è emerso un pericolo di frana/smottamento generato presumibilmente dalle ultime piogge che potevano mettere a repentaglio la sicurezza statica delle due unità immobiliari sottostanti.

Le persone sgomberate hanno trovato alloggio presso congiunti e presso una struttura ricettiva messa a disposizione momentaneamente dal Comune di Reggio Calabria. Continuano senza sosta le attività di soccorso e sopralluoghi da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile Comunale.

Allerta meteo e peggioramento delle condizioni

E per oggi pomeriggio, secondo l’ultimo comunicato della Protezione Civile regionale, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con forti venti, mareggiate sulle coste esposte e copiose precipitazioni.

La cittadinanza è invitata ad attenersi alle buone pratiche previste in caso di maltempo consultabili tramite questo link.