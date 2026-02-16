Maltempo a Reggio e allarme frana, sgomberate due famiglie
Rischio smottamento a Pettogallico: il Comune di Reggio Calabria dispone lo sgombero di due unità immobiliari. Ancora maltempo in città
16 Febbraio 2026 - 06:26 | di Redazione
Nella serata di ieri, a seguito di verifica da parte dei Vigili del fuoco, in località Pettogallico, la Protezione Civile comunale in collaborazione con la Polizia Locale ha sgomberato due nuclei familiari. Dal sopralluogo è emerso un pericolo di frana/smottamento generato presumibilmente dalle ultime piogge che potevano mettere a repentaglio la sicurezza statica delle due unità immobiliari sottostanti.
Le persone sgomberate hanno trovato alloggio presso congiunti e presso una struttura ricettiva messa a disposizione momentaneamente dal Comune di Reggio Calabria. Continuano senza sosta le attività di soccorso e sopralluoghi da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile Comunale.
Allerta meteo e peggioramento delle condizioni
E per oggi pomeriggio, secondo l’ultimo comunicato della Protezione Civile regionale, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con forti venti, mareggiate sulle coste esposte e copiose precipitazioni.
La cittadinanza è invitata ad attenersi alle buone pratiche previste in caso di maltempo consultabili tramite questo link.