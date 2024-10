Reggio Calabria, si scrive sport, si legge Parco Caserta Sport Village. Lunedì 8 si (ri)parte con tutte le attività

Si scrive sport, si legge “Parco Caserta Sport Village”. Nel centro sportivo più grande di Reggio Calabria, da lunedì 8 ottobre, sarà possibile svolgere tutte (o quasi) le attività ed esercitare gran parte delle discipline sportive.

Nuoto, pallanuoto, Karate, pattinaggio artistico, danza, ginnastica posturale, nuoto sincronizzato, cross training, suspension training, zumba, pilates e total body. E ancora aquaranning, spinning, functional strength, turbo fitness, G. A.G., step e aquafitness.

E per le mamme, al via anche il corso neonatale e quello di benessere psico-fisico in gravidanza.

Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Il Parco Caserta Sport Village spalanca le proprie porte a tutti gli sportivi, pronti ad allenarsi per una nuova stagione all’insegna della salute e del benessere.

Dopo un primo periodo di prove, test e ‘collaudi’ vari, la danza torna finalmente protagonista per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). Quest’anno saranno due i gruppi, dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 15 anni, che animeranno la struttura del Parco Caserta.

Torna più agguerrita che mai anche l’Italica Sport che abbraccia da questa stagione anche l’hockey su prato oltre alle quattro squadre di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e pattinaggio artistico.

Martedì 10 ottobre inoltre inizia ufficialmente il karate ed il suspension training. Per chi è ancora indeciso si potrà sfruttare la prova gratuita in sala pesi e cardio per comprendere la qualità dei corsi e per essere certi di aver fatto la scelta giusta.

Tante le novità, sportive ed extra sportive, che lo staff del Parco Caserta Sport Village presenterà nel corso della sua terza stagione invernale alternando promozioni, eventi ed incontri con una sempre maggiore attenzione rivolta ai propri clienti.

Serietà, affidabilità e professionalità, sono queste le parole chiave del Parco Caserta Sport Village che continua a proporre lo sport a Reggio Calabria con l’infinita passione di sempre.

Per info 0965.897520 – 366.4569445 oppure www.parcocaserta.com