Reggio, il simbolo scolpito come opera artistica e la milizia fascista

Luoghi nascosti, angoli pregni di storia, edifici bellici che custodiscono ancora preziosi spunti di narrazione e che caratterizzano il nostro meraviglioso territorio. Fortini, fari, mulini, batterie contraeree e strutture antiche.

Centinaia di beni culturali e storici, promossi al meglio grazie ai post di Giuseppe Zangari, appassionato professionista reggino che, attraverso il suo profilo FB, segnala contenuti di enorme qualità con dettagli inediti, unici.

“Se vi chiedessero cos’era la Milizia fascista, e se vi sono opere artistiche a Reggio Calabria che la ricordano, cosa rispondereste?

In un mio post, che con tono provocatorio ho pubblicato due giorni fa, abbiamo visto che, in modo quasi concorde, nei commenti quando ho chiesto se convenisse o no lasciare una scritta fascista nel palazzo di fronte al Museo, quasi tutti si sono mostrati favorevoli, e come potete leggere in fondo a quel post qualcuno ha affermato che la storia non si cancella, e sono d’accordo.

Ma l’unico modo di non cancellarla, è parlarne. La milizia fascista, con un’azione forse involontaria anche di storici, è stata fatta cadere nell’oblio, tanto che oggi nessuno o quasi sa cos’è e quando nacque e soprattutto cosa fece. Ed inoltre quest’anno ricorre il suo centenario di istituzionalizzazione. Beninteso il post non è celebrativo, perché la milizia rappresenta un periodo oscuro e torbido del nostro passato, ma proprio per questo deve essere ricordato”.