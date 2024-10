Reggio e la sinergia tra giovani imprenditori: il successo di Fratelli Destefano

L’unione fa la forza e così l’evento Sud Up 1.0 si trasforma in un grandissimo successo.

L’idea di Fratelli Destefano era quella di riunire i giovani imprenditori reggini per creare una rete attraverso cui promuovere e rilanciare il territorio. Un’iniziativa che ha trovato la risposta positiva di Chapeau Wine Bar & Restaurant e Birrificio Reggino, partner dell’evento organizzato sul Corso Garibaldi.

I giovani imprenditori reggini, ancora una volta, hanno mostrato la loro maturità ed il grande impegno nel far ‘rifiorire’ questa terra.

“Siamo qui, in quella che potremmo definire la casa di tutti da più di 40 anni – spiega Paolo Destefano, ideatore dell’evento. Siamo riusciti a dare il via ad un’importante sinergia tra imprese e giovani imprenditori. Vogliamo che il messaggio che vogliamo lanciare arrivi forte e chiaro. I nostri giovani devono restare in Calabria perchè possa veramente essere valorizzata”.