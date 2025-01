Lanucara e i 50 mila euro chiesti a CityNow, la solidarietà di DSP: ‘Una boutade intimidatoria dell’assessore’

"L’essere citati ai danni per una mera valutazione politica e non per attacchi personali è il segno di una profonda debolezza politica. queste figure dovrebbero costruire il futuro di Reggio?"

Marisa Lanucara e la richiesta di risarcimento fino a 50 mila euro a CityNow da parte dell’assessore comunale, di seguito la nota di Democrazia Sovrana e Popolare, firmata dal coordinatore regionale Giuseppe Modafferi.

“Esprimiamo la piena solidarietà alla testata giornalistica City Now e facciamo i più cari auguri che possano vincere questa battaglia di libertà nei confronti di un assessore e quindi un’amministrazione che ama poco il confronto, il dibattito pubblico e la LIBERTÁ DI ESPRESSIONE.

Purtroppo altro segnale dell’evidente incapacità politica di alcuni personaggi oggi chiamati ad amministrare per il bene collettivo e che invece appaiono servili paggetti, proni a poteri di parte, un aspetto che non riguarda solo Reggio purtroppo, ricordiamo che l’Italia qualche anno fa appariva al 57° posto come libertà di stampa.

Episodi che, se anche possono apparire legittimi, nascondono un’arroganza frutto di vuoto politico e carenza di cultura politica, un’incapacità al confronto aperto e alle argomentazioni politiche, cui i cittadini hanno diritto.

“Appare plausibile l’ipotesi che sia un azzardato tentativo di intimidire chi ha il coraggio di esprimere liberamente il proprio pensiero; l’essere citati ai danni per una mera valutazione politica e non per attacchi personali è il segno di una profonda debolezza politica, e queste figure dovrebbero costruire il futuro di Reggio?.

Confidiamo che la vicenda si risolva secondo Giustizia, ringraziamo City Now per il lavoro di informazione svolto, in forma libera e con dignità, e diamo la nostra solidarietà a fronte di questa boutade intimidatoria”, conclude la nota di Dsp.