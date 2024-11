Marco Soncini carica la Domotek Volley: ‘Vogliamo i tre punti’

L’argentino Marco Soncini, schiacciatore della Domotek Volley Reggio Calabria, è al lavoro insieme ai suoi compagni. Domenica alle 16:00 al PalaCalafiore arriva Sabaudia, in una sfida che si preannuncia combattuta e appassionante.

“Vengono da una vittoria per 3-0 contro Gioia del Colle e saranno sicuramente tosti ed in palla”, ammette lo schiacciatore. “Ma noi siamo carichi e vogliamo sfruttare il fattore campo per conquistare i tre punti“.