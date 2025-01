Reggio, Sorical: ‘Riduzione dell’acqua per un’avaria alla condotta del Menta’

Erogazione al 30% e tecnici al lavoro per sistemare il guasto. Ecco le aree più colpite

In una nota pubblicata sul sito ufficiale di Sorical, l’azienda che gestisce il sistema idrico in Calabria ha comunicato un’avaria di un’importante valvola posizionata sulla condotta del Menta, causando il blocco parziale dell’erogazione idrica verso l’IPOT (Impianto di Potabilizzazione). Attualmente, a causa di questo malfunzionamento, si riesce a distribuire soltanto il 30% della portata solitamente disponibile.

Le zone più colpite da questa riduzione riguardano prevalentemente il centro storico di Reggio Calabria. In particolare, i serbatoi di Santa Caterina, Trabocchetto e S. Sperato risentiranno in maniera più marcata della situazione, con possibili riduzioni o interruzioni della fornitura idrica durante la giornata.

Operazioni di ripristino in corso

I tecnici di Sorical sono attualmente al lavoro per individuare la soluzione più rapida ed efficace per risolvere la problematica, definita dall’azienda come “complicata”. Nel frattempo, la popolazione è invitata ad avere pazienza fino al completo ripristino della valvola. È previsto che ulteriori aggiornamenti ufficiali vengano pubblicati appena saranno disponibili nuove informazioni.

Oltre a comunicare i disservizi, Sorical ha colto l’occasione per sensibilizzare i cittadini di Reggio Calabria sull’importanza di un uso parsimonioso della risorsa idrica. Si raccomanda di evitare sprechi e di limitare l’uso dell’acqua ai soli scopi essenziali, al fine di ridurre al minimo i disagi.

Nuovi aggiornamenti e trasparenza

L’azienda prevede ulteriori comunicati per fornire dettagli sull’avanzamento degli interventi tecnici, i tempi di ripristino e l’eventuale evoluzione della situazione idrica in città. Nel frattempo, i cittadini sono invitati a seguire i canali ufficiali di Sorical e del Comune di Reggio Calabria per rimanere costantemente informati.