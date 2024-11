Natale a Reggio, la proposta di DSV: ‘Sosta gratuita per sostenere il commercio’

In risposta alla difficile situazione economica e commerciale che la città di Reggio Calabria sta attraversando, la Sezione ZOE di Democrazia Sovrana e Popolare ha chiesto al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale di adottare una misura straordinaria per sostenere le attività locali durante il periodo natalizio.

Proposta di sosta gratuita fino all’8 gennaio

In particolare, è stato chiesto che per tutto il periodo natalizio e fino all’8 gennaio, il pagamento della sosta su tutto il territorio comunale venga sospeso. Questa iniziativa mira a incentivare l’affluenza di visitatori e acquirenti nel centro città, contribuendo a rivitalizzare il commercio locale in un momento cruciale dell’anno.

Crisi economica e impatto sul commercio locale

Gli effetti della crisi economica, che qui è iniziata ben prima della pandemia e che è aggravata da condizioni economiche arretrate, stanno colpendo duramente le attività commerciali di Reggio Calabria, riducendo significativamente il flusso di clienti e le entrate delle imprese. Molti commercianti si trovano in una situazione di grave difficoltà, con un calo delle vendite che mette a rischio la sopravvivenza stessa delle loro attività.

Supporto concreto per i commercianti

“La sospensione del pagamento della sosta rappresenta un segnale concreto di supporto da parte dell’amministrazione comunale verso i commercianti e i cittadini,” – ha dichiarato l’Avv. Antonia Condemi, Segretaria della Sezione di DSP – e “speriamo che questa misura possa incoraggiare le persone a frequentare il centro città e a fare acquisti nei negozi locali, stimolando un clima di fiducia e ottimismo essenziale per la ripresa economica.”

Iniziative per sostenere il commercio locale

Confidiamo che l’amministrazione comunale, con questa iniziativa, stimoli ed inviti tutti i cittadini a sostenere le attività locali durante questo periodo festivo, approfittando della sospensione del pagamento della sosta per visitare il centro città e fare acquisti nei negozi di Reggio Calabria. Inoltre, si stanno valutando ulteriori iniziative per supportare il commercio locale, come eventi e promozioni speciali che possano attrarre ancora più visitatori.