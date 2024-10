Reggio Calabria sott’acqua, Falcomatà: “VV.F e tecnici al lavoro per ripulire la città”

“Non c’è stato nessun allerta meteo e quindi ci siamo trovati a dover affrontare la situazione nel momento stesso in cui si è verificata: non eravamo pronti”. Così all’Adnkronos Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, colpita nella notte e questa mattina presto da un nubifragio che ha provocato allagamenti e notevoli disagi.

“Non colpevolizzo nessuno, men che meno la protezione civile, il sistema funziona così – ha tenuto a precisato Falcomatà – L’allerta non è scattato e ci siamo trovati ad affrontare una situazione molto difficile. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né vittime: alcuni incidenti si sono verificati in città ma nessun cittadino è rimasto ferito e i vigili del fuoco stanno intervenendo ove necessario”.

“La situazione sta lentamente tornando alla normalità – ha aggiunto Falcomatà – Ora non piove e i vigili del fuoco e i tecnici del comune sono al lavoro per ripulire la città dai detriti portati dalla furia dell’acqua e compiere i controlli necessari per tornare alla totale normalità il più presto possibile”.