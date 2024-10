Reggio, cresce l’attesa per le Frecce Tricolori: sarà Festival dell’Aria. Il programma

La Città Metropolitana di Reggio Calabria scalda i motori in vista del Festival dell’Aria e dello spettacolo delle Frecce Tricolori, Pattuglia Acrobatica Nazionale, del prossimo 28, 29 e 30 luglio. Questa mattina a Palazzo Alvaro si è tenuta la presentazione della kermesse che per tre giorni trasformerà la Città di Reggio Calabria, ed in particolare il Lungomare monumentale Italo Falcomatà, nella capitale dell’aviazione acrobatica italiana.

A fare gli onori di casa il Consigliere delegato allo Sport di Palazzo Alvaro, Giovanni Latella, protagonista della sinergia produttiva che ha messo insieme alla Città Metropolitana, con il il Comune di Reggio Calabria, la Regione Calabria, l’Aero club dello Stretto, Aero Club d’Italia e SviProRe, enti che operativamente si stanno occupando dell’organizzazione dell’evento, con il supporto del Coni, di Enav, Enac, dell’Aeronautica Militare, della Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera di Reggio Calabria, Polizia Metropolitana e della Polizia Locale di Reggio Calabria, con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Suem 118 e Croce Rossa.

“Siamo qui – ha affermato Latella – a proporre alla cittadinanza e ai tanti visitatori che il prossimo weekend affolleranno il nostro Lungomare monumentale Italo Falcomatà, l’ennesimo grande evento targato Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo il successo del Giro Ciclistico della Città Metropolitana, ancora uno straordinario evento sportivo, questa volta legato agli sport d’aria, porterà il nome della nostra città in tutta Italia, con immagini sensazionali della gloriosa Pattuglia Acrobatica Nazionale che solcherà i cieli dello Stretto, sormontando le bellezze del nostro Lungomare”.

Presenti con Latella all’evento di lancio a Palazzo Alvaro anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, insieme al Presidente dell’ Aero Club dello Stretto Rino Sculco, con il Vicepresidente Demetrio Lavino e Attilio Morabito in rappresentanza della pattuglia dei paracadutisti, il Colonnello dell’Aeronautica militare Francesco Morace e l’Amministratore di SviProRe, società della Città Metropolitana, Michele Rizzo, che si occuperanno dell’organizzazione dell’evento, sia a terra, con il villaggio hospitality allestito nei pressi della Torre Nervi, che in volo. La manifestazione prevede infatti un fittissimo programma di eventi, con dibattiti, proiezione di film a tema, eventi musicali, giochi ed attività di animazione, con simulatori di volo ed altre attrattive legate agli sport di aria. Le attività si intrecceranno poi con il programma di altre due manifestazioni previste nello stesso weekend, la traversata dello Stretto in kite Continent-Island International GPS Race ed I Tesori del Mediterraneo, in un unico grande parterre che interesserà l’intero Lungomare del centro cittadino.

Il programma dei voli, che si ripeterà sabato in prova e domenica con l’esibizione ufficiale, sarà aperto dal lancio acrobatico dei paracadutisti di SkyDiveSicilia, con l’atterraggio sulla spiaggia nella zona dell’Arena dello Stretto, il sorvolo velivoli aero Club dello Stretto ed ultraleggeri, il sorvolo AB 412 dei Carabinieri, il sorvolo HH 139 15° Stormo SAR, il sorvolo P 72 41° Stormo Sigonella, il sorvolo AW 139 Reparto volo Polizia di Stato, ed ancora la presentazione T6 e P149, l’esibizione T6, EFA 2000 37° Stormo trapani Birgi, il sorvolo elicotteri Esercito Italiano, il sorvolo AW 139 Guardia di Finanza, ed infine l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”.

Grande soddisfazione espressa a margine della conferenza di presentazione dal sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.