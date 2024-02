Reggio, Stefano Princi passa dalla Lega a Fratelli d'Italia: "Qui ho trovato una famiglia"

L'ex candidato al consiglio regionale non sarà l'unico volto nuovo nel territorio reggino per il partito di Giorgia Meloni

Presentazione del nuovo Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia. La conferenza è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione politica che vive la città, ma soprattutto sulle azioni che FdI intende mettere in campo per ridare una speranza per il futuro di Reggio.

Presieduto dal coordinatore cittadino Ersilia Cedro, il nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia vede un mix di esperienza (Giuseppe Agliano e Franco Germanò su tutti) e profili più giovani. Presenti anche esponenti provenienti da altri partiti, come nel caso di Stefano Princi.

Già candidato al consiglio regionale con la Lega, nel collegio Sud, Princi (4-343 i voti ottenuti) è arrivato dietro l’attuale capogruppo Giuseppe Gelardi, eletto consigliere regionale con 4.991 voti. Nei mesi successivi alla tornata elettorale, Princi aveva presentato ricorso per una presunta ineleggibilità di Gelardi, poi respinta.

Adesso l’ingresso in Fratelli d’Italia, con il suo incarico all’interno del coordinamento che sarà incentrato sul tema del lavoro.

“Qui ho trovato una famiglia, che mi ha accolto benissimo sin dall’inizio. Vogliamo fare un grande lavoro di squadra, non può fare tutto da solo il capogruppo Demetrio Marino, che merita un applauso per l’impegno, ognuno di noi darà il nostro contributo. Non servono slogan ma fatti, c’è una classe dirigente che si è assottigliata e manca lo spessore politico di un tempo. Ripartiremo dalle periferie, che soffrono in particolare la carenza di servizi”, le prime parole di Princi.

L’ingresso di Princi non dovrebbe rimanere isolato in Fratelli d’Italia: previsti nuovi innesti nel partito di Giorgia Meloni nel territorio reggino.