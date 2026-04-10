Reggio Street Food Fest, Tripodi: ‘Evento che aiuta a valorizzare le nostre eccellenze’

"Lo street food non è solo cibo, è racconto dei quartieri, delle tradizioni, del lavoro di artigiani, produttori e operatori che ogni giorno contribuiscono a rendere viva Reggio", le parole dell'assessore comunale

Presentazione della seconda edizione del ‘Reggio Calabria Street Food Fest’, tra i partecipanti al tavolo anche l’assessore comunale Alex Tripodi.

“L’evento si terrà dal 22 al 26 Aprile sul nostro lungomare, un appuntamento che parla di gusto, socialità e di sviluppo per la nostra città.

Crediamo molto -evidenzia Tripodi- in iniziative come questa, perché aiutano a valorizzare le attività, a far conoscere le eccellenze del territorio e a creare occasioni vere per il commercio e per tutta la filiera locale.

Lo street food, infatti, non è solo cibo, è racconto dei quartieri, delle tradizioni, del lavoro di artigiani, produttori e operatori che ogni giorno contribuiscono a rendere viva Reggio.

Per questo abbiamo accolto fin da subito questa proposta e stiamo lavorando anche per dare continuità a queste esperienze, individuando spazi e strumenti utili a valorizzarle sempre di più.

Eventi così fanno bene alla città, la rendono più attrattiva, più viva e più vicina alle persone”, conclude Tripodi.