Reggio Calabria Street Food Festival, Falcomatà: “Abbiamo celebrato il ponte del gusto”

Un successo senza precedenti per la kermesse promossa dalla Città Metropolitana e realizzata da Eventivamente. Per quattro giorni il Lungomare Italo Falcomatà invaso da colori, profumi e sapori delle migliori eccellenze enogastronomiche calabresi e di tutto il sud Italia

“Quello dello Street Food è un evento frutto di una programmazione accurata che ha permesso di costruire un percorso che ha visto coinvolti tanti soggetti istituzionali capaci di fare un grande gioco di squadra” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha aggiunto:

“Un evento straordinario che ha unito gastronomia, cultura, intrattenimento, animando per quattro giorni il nostro Lungomare Falcomatà, riempiendolo di profumi, colori e soprattutto sapori della nostra terra e di tutto il Mezzogiorno. Un evento che ha coinvolto migliaia di persone, tra cittadini e turisti, che è il frutto di una programmazione accurata e di una proficua sinergia tra pubblico e privato.



Lo Street Food Festival è già entrato nel cuore di tutti i reggini e puntiamo a riproporlo nei prossimi anni.

Siamo orgogliosi di come la città, anche in quest’occasione, si sia fatta trovare pronta, grazie ad un’impeccabile organizzazione, realizzata in collaborazione con Castore, Atam, Ecologia Oggi, e con un afflusso agli stand regolare e ordinato. Testimonianza del fatto che, ormai, Reggio Calabria sia pronta ad accogliere e vivere i grandi eventi. E naturalmente, non finisce qui!”

“Crediamo fortemente nella vocazione dell’area Metropolitana dello Stretto e quest’evento ne è la dimostrazione plastica” – lo ha dichiarato il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, aggiungendo che: