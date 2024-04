Reggio, strisce blu più care. Dsp: "Giunta Falcomatà vuole fare cassa in modo subdolo?"

“L’dea di aumentare, raddoppiando, il costo della sosta a pagamento non può essere una sanzione a carico dei cittadini per punirli a causa dell’uso del veicolo privato e, per riflesso, un aggravio per i commercianti che registreranno una minore affluenza presso i loro esercizi commerciali, a di lá delle pittoresche teorie del vice sindaco Brunetti di Mascettinana memoria.

Assumere un provvedimento del genere, peraltro in via “sperimentale”, è la dimostrazione dell’assenza di una istruttoria legata a dati concreti non solo sullo stato dell’arte ma anche sugli obiettivi che si intendono raggiungere, partendo dal dato consolidato degli obiettivi già raggiunti con l’adozione dell’originaria tariffazione della sosta”.

Democrazia Sovrana e Popolare, attraverso le parole di Antonia Condemi e Giuseppe Modafferi, esprime contrarietà rispetto alla scelta dell’amministrazione comunale di aumentare il costo del parcheggio a 2 euro.

“L’Amministrazione Falcomatà, non può piegare ai propri scopi di fare cassa la regolamentazione della sosta tariffaria senza dare conto degli effetti ottenuti, degli investimenti fatti e delle opere pubbliche in tema di sosta realizzate con i proventi della sosta e che, ci pare, non siano stati utilizzati nemmeno per la manutenzione stradale. Peraltro la Deliberazione Giuntale non fornisce alcuna indicazione rispetto ad altre ipotesi esplorate di regolamentazione della sosta, come ad esempio la riserva di una porzione di stalli di sosta a disco orario, limitandosi a stabilire che dal 1° maggio la tariffa verrà raddoppiata e aggiungendo improbabili “Agende” Europee che rimangono vuote enunciazioni senza l’adozione di un provvedimento normativo. Stupisce, peraltro, che l’atto della Giunta sanzioni anche chi sta contribuendo al miglioramento dell’ambiente sobbarcandosi il costo di un veicolo ibrido, escludendo dal pagamento solo quelli con tecnologia full-hybrid e ad idrogeno e danneggiando invece i conducenti di altri tipi di veicoli ibridi, compresi quelli a propulsione GPL e Metano che, com’è noto, sono anch’essi veicoli ibridi”.