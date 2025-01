Reggio, grande successo dell’Open Day del Liceo ‘T. Gullì’ – FOTO

All'Open Day del 'T. Gullì' famiglie e studenti esplorano l’offerta formativa e le opportunità del Liceo delle Scienze Umane e non solo

L’Open Day del Liceo “T. Gullì”, tenutosi il 25 gennaio, ha registrato un grandissimo successo, con una straordinaria partecipazione di genitori e studenti desiderosi di scoprire l’ampia e variegata offerta formativa dell’Istituto.

Il Liceo “T. Gullì” offre, infatti, l’opportunità di scegliere tra:

Liceo delle Scienze Umane ,

, Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale ,

, Liceo Linguistico ,

, Liceo Musicale ,

, Liceo del Made in Italy (nuovo percorso formativo).

Un Percorso tra Laboratori Interattivi e Innovazione

Le aule si sono animate con l’interesse dei visitatori, che hanno potuto vivere una esperienza coinvolgente grazie ai numerosi laboratori interattivi proposti da docenti e studenti. Tra questi:

STEAM

Arte e Teatro

Latino

Marketing ed Economia

Filosofia e Debate

Musica

Scienze Motorie

Lingue Straniere

Chimica e Fisica

Psicologia e Scienze Umane.

Questi laboratori sono stati pensati per illustrare il valore delle competenze che il liceo persegue, dimostrando come le discipline tradizionali, grazie a metodologie moderne e all’uso di tecnologie avanzate, possano rappresentare strumenti efficaci per una formazione completa e spendibile.

Un Punto di Riferimento per l’Istruzione

Durante l’evento, famiglie e studenti hanno potuto conoscere la struttura dell’Istituto, esplorare il piano di studi e ottenere risposte a tutte le loro domande da parte di insegnanti e studenti.

Grande interesse hanno suscitato le attività legate ai settori più caratterizzanti dell’Istituto, sempre in evoluzione per rispondere alle esigenze e alle sfide del mondo contemporaneo.

Il Liceo “T. Gullì” si distingue per un’offerta educativa all’avanguardia, mirata alla formazione integrale degli studenti, che, dopo il diploma, possono accedere a qualunque facoltà universitaria con solide basi per avere successo.

Il Liceo delle Scienze Umane

Tra i percorsi proposti, il Liceo delle Scienze Umane continua a rappresentare una scelta ideale per ragazzi e ragazze appassionati all’insegnamento e desiderosi di trasformarlo nella loro professione.

Inoltre, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria offre il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, che costituisce un naturale sbocco accademico e professionale per chi desidera proseguire nel settore dell’insegnamento.

L’Open Day ha messo in evidenza l’impegno del Liceo “T. Gullì” nel creare un ambiente stimolante e all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze educative di un mondo in continuo cambiamento.

Il suo successo conferma ancora una volta il ruolo del Liceo “T. Gullì” come punto di riferimento per famiglie e studenti alla ricerca di un’istruzione innovativa e di qualità.